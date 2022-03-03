Неизвестные облили краской российское посольство во Франции - видео

Неизвестные облили краской российское посольство во Франции - видео
Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Недоброжелатели не стали останавливаться на одном цвете

Неизвестные решили решили облить здание посольства Российской Федерации в Париже краской. О совершенном акте со стороны нарушителей стало известно сегодня, 3 марта.

Как отмечает источник, на здании дипломатического ведомства видны следы краски – кажется, авторы решили использовать целую палитру. Здание облили краской красного, желтого и синего цветов. Инцидент произошел на бульваре Ланн.

После инцидента здание дипломатической миссии решили усилить, по периметру выставили сотрудников охраны, с нескольких сторон стоят патрули местных правоохранительных органов.

На опубликованном ролике видно, что неизвестные облили краской окна здания, которые обрызганы разными цветами. О поимке нарушителей не сообщается.

Ранее генеральный консул Российской Федерации в Страсбурге Владислав Павлов сообщил журналистам, что в дипмиссии РФ приняло решение об усилении мер безопасности. Как отмечает источник, поводом стал инцидент с демонстрацией свастики и акций в поддержку действующих украинских властей. Французские власти также усилили охрану здания. Позднее генеральный консул уточнил, что запрещенную символику нанесли на стенды и вывески российской дипломатической миссии в Страсбурге.

После решения президента Украины Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Москвой российский МИД получил ноту о полном прекращении контактов. После этого со здания дипломатической миссии Украины в Москве сорвали государственный флаг Незалежной, а также табличку с указанием посольства страны.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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