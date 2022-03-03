Посольству РФ в Австралии подкинули подозрительный конверт с порошком

Странное послание нашли на территории дипмиссии

Сегодня, 3 марта, в прессе распространилась информация о том, что на территории нашего посольства в Австралии обнаружили вызывающий подозрение предмет. Необычная посылка с порошком стала причиной серьезной озабоченности сотрудников дипломатической миссии.

В итоге на место происшествия были вызваны представители экстренных служб Канберры, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Как добавляет "Свободная пресса", сейчас эксперты пытаются установить, существует ли угроза жизни и здоровью работников дипмиссий. Кто отправил странную посылку, также неизвестно.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

"Их достанут и дома": Сатановский описал будущее огрызающихся на Россию англосаксов

Политолог положительно оценил дистанцирование Грузии и Молдавии от новых рестрикций в отношении Москвы

Секретный документ ВСУ стал поводом для спецоперации на Украине - генерал-майор Липовой

Кремль принял упредительные меры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей