Странное послание нашли на территории дипмиссии

Сегодня, 3 марта, в прессе распространилась информация о том, что на территории нашего посольства в Австралии обнаружили вызывающий подозрение предмет. Необычная посылка с порошком стала причиной серьезной озабоченности сотрудников дипломатической миссии.



В итоге на место происшествия были вызваны представители экстренных служб Канберры, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Как добавляет "Свободная пресса", сейчас эксперты пытаются установить, существует ли угроза жизни и здоровью работников дипмиссий. Кто отправил странную посылку, также неизвестно.