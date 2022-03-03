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Сегодня, 3 марта, в прессе распространилась информация о том, что на территории нашего посольства в Австралии обнаружили вызывающий подозрение предмет. Необычная посылка с порошком стала причиной серьезной озабоченности сотрудников дипломатической миссии.
В итоге на место происшествия были вызваны представители экстренных служб Канберры, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".
Как добавляет "Свободная пресса", сейчас эксперты пытаются установить, существует ли угроза жизни и здоровью работников дипмиссий. Кто отправил странную посылку, также неизвестно.
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