Дипотношения Киева и Москвы прекращены

Восемь лет российские политики пытались добиться от украинских властей гарантий безопасности для мирных жителей Донбасса. Однако официальный Киев, находящийся под влиянием местных националистов и заокеанских советников, напрочь отказывался от соблюдения взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений. К сожалению, усилия дипломатов оказались тщетными и за дело принялись военные.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение разорвать дипломатические отношения с нашей страной. Российское внешнеполитическое ведомство уже получило соответствующую ноту. В этой связи Незалежная лишилась своего посольства в Москве.

Со здания дипмиссии в среду, 2 марта, сорвали флаг Украины – последний символ некогда добрососедских отношений двух стран – увы, разрушенных киевской администрацией под влиянием западных кукловодов.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале РИА Новости. Корреспондент издания с места событий уточняет, что обстановка спокойная. Здание находится под охраной полиции. С него также сняли табличку с указанием, что это посольство Украины.

Примечательно, что сегодня Киев всеми силами пытается оказаться в объятиях Брюсселя. Ранее эксперты оценили перспективы экстренного членства Украины в Евросоюзе.