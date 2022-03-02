С украинского посольства в Москве сорвали флаг - видео

С украинского посольства в Москве сорвали флаг - видео
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
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Дипотношения Киева и Москвы прекращены

Восемь лет российские политики пытались добиться от украинских властей гарантий безопасности для мирных жителей Донбасса. Однако официальный Киев, находящийся под влиянием местных националистов и заокеанских советников, напрочь отказывался от соблюдения взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений. К сожалению, усилия дипломатов оказались тщетными и за дело принялись военные.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение разорвать дипломатические отношения с нашей страной. Российское внешнеполитическое ведомство уже получило соответствующую ноту. В этой связи Незалежная лишилась своего посольства в Москве.

Со здания дипмиссии в среду, 2 марта, сорвали флаг Украины – последний символ некогда добрососедских отношений двух стран – увы, разрушенных киевской администрацией под влиянием западных кукловодов.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале РИА Новости. Корреспондент издания с места событий уточняет, что обстановка спокойная. Здание находится под охраной полиции. С него также сняли табличку с указанием, что это посольство Украины.

Примечательно, что сегодня Киев всеми силами пытается оказаться в объятиях Брюсселя. Ранее эксперты оценили перспективы экстренного членства Украины в Евросоюзе.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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