Киеву напомнили об очереди к Брюсселю

Потерявший связь с реальностью президент Украины Владимир Зеленский вместо конструктивных переговоров с российской стороной о гарантиях безопасности для независимых республик Донбасса все еще пытается найти поддержку у своих западных кукловодов. Незалежная требует от Евросоюза экстренно принять ее в свои ряды, как будто это сможет остановить специальную военную операцию нашей страны. Насколько реально объединение Киева и Брюсселя в нынешних условиях, оценили эксперты.

Об очередном раунде мольбы Зеленского к ЕС стало известно еще в понедельник, 28 февраля. Заявка Украины сейчас находится на рассмотрении. Аналитики, опрошенные газетой "Известия", полагают, что реальные переговоры о членстве Незалежной могут начаться лишь после прекращения российской спецоперации. Меж тем, они не исключают, что Киев даже тогда не сможет добиться полноценного союза с Брюсселем.

Сотрудник МГИМО Николай Кавешников обратил внимание, что Евросоюз, действительно, изменил свое отношение к Украине. Он отметил что некоторые лидеры ЕС уже поддержали членство Незалежной в организации, однако сам процесс вступления может растянуться.

Владимир Швейцер, представляющий Институт Европы РАН, напомнил, что для полноценного вступления в Евросоюз кандидаты должны выполнить ряд условий, при этом в последнее время организация довольно неохотно принимает в свои ряды новые страны. Эксперт подчеркнул, что перед Украиной своей очереди ожидают балканские государства.

Ранее американский лидер Джо Байден допустил грубую ошибку, выражая поддержку Украине.