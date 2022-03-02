Историк Трухачев: украинские венгры могут забрать у Киева Закарпатье

Историк Трухачев: украинские венгры могут забрать у Киева Закарпатье
Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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Ситуация на Украине обостряется

После потери Донбасса и Крыма Киев может лишиться Закарпатья. Так ситуацию на западе Украины оценил преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачев.

Венгры, проживающие на территории Закарпатья, и ранее были недовольны своим положением, а после начала боевых действий обратились в Будапешт с просьбой о поддержке вплоть до присоединения к Венгрии.

По мнению Вадима Трухачева, дальнейшее развитие ситуации может привести к катастрофическим последствиям для Киева. Он не сомневается, что венгерские власти во главе с премьером Виктором Орбаном обратят внимание на обращение соотечественников. В то же время, он считает, что все зависит от действий киевского режима.

"С учетом того, что это полностью противоречит упертой националистической природе украинского государства, по факту это будет означать федерализацию Украины, появление в ней каких-то автономий. Для украинского руководства возникнет вопрос: или продолжать беззаветно любить Бандеру, но тогда путь в ЕС та же Венгрия прикроет, или идти на уступки. Так или иначе этот вопрос будет поставлен Киеву. Если украинские власти будут упираться и настаивать на своем, то речь может зайти о передаче Закарпатья Будапешту. В этом случае ЕС, скорее всего, встанет на сторону Венгрии, причем, если у власти будет не Орбан, то Европа с еще большей охотой станет на сторону венгров", – уверен Трухачев.

В зависимости от обстоятельств, судьба Закарпатья будет решаться по одному из возможных сценариев, предполагает эксперт. Украинские венгры могут запросить автономию, а могут заявить о желании воссоединиться со своей страной.

Ольга ФЕДОРОВА
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