В КНР уверены, что вооруженный конфликт разгорелся с подачи США

Большинство граждан Китая однозначно заняли сторону России в свете последних событий на Украине и в мире. Но некоторым оказалась непонятна подоплека конфликта Москвы и Киева. Для них ситуацию перевели на язык традиционной китайской притчи. Ее в своем телеграм-канале приводит известный экономист и публицист Михаил Хазин.

Комментируя ситуацию, китайский аналитик сравнивает Украину с женой, которая развелась с мужем – Россией.

"Бывший проявил щедрость и оставил ей много денег, имущества, а затем выплатил все ее долги",

– говорится в притче. Однако жена стала флиртовать с "бандитами", слушаться их и нападать на бывшего мужа. В итоге страдали "дети". На увещевания она не реагировала. Тогда терпение мужа лопнуло, он пришел и постучал ей в дверь.

Русскоязычные подписчики Хазина тоже оценили китайскую притчу. "Доступное объяснение!" – говорится в комментариях. При этом некоторые обратили внимание на китайскую аналитику в СМИ. Там многие сходятся во мнении, что явным бенефициаром этого российско-украинского конфликта являются США.

Так, в статье "Хуаньцю шибао" указывается, какие выгоды получает Вашингтон, заставив европейцев принять многочисленные санкции против Москвы. Он таким образом вытесняет Россию с европейского рынка, чтобы спокойно занять там ее место. Он получает повышенный доход от сбыта своего СПГ. Он наращивает свое военное производство.

"Америке нужен украинский кризис. Что еще более важно, кризис соответствует геостратегическим потребностям Америки и ее глобальной гегемонии",

– подчеркивают китайские эксперты.

Ранее мировые СМИ дали свою оценку санкциям, которые Запад ввел против России в поддержку Украины. Аналитики в США и Великобритании полагают, что окончанию военной спецоперации это не поспособствует, а вот по экономикам всех игроков удар нанесет значительный.