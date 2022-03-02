Вашингтон продолжает верить в свою непобедимость

Решение российского лидера Владимира Путина вступиться за измученные украинскими силовиками донбасские республики серьезно всколыхнуло все мировой пространство. Такой шаг Кремля привел к настоящей истерике на Западе. Коалиция Европы и США делает все для того, чтобы побольнее ударить по нашей стране. При этом Вашингтон уже готов праздновать "победу". По крайней мере, американский лидер Джо Байден убеждает международное сообщество, что сегодня Владимир Путин якобы попал в "полную изоляцию".



С таким заявлением главнокомандующий Соединенных Штатов Америки обратился в своей речи к конгрессу. Байден с особой радостью подчеркнул, что вашингтонская администрация "причиняет боль России" и поддерживает киевский режим.

"Путин сейчас изолирован от мира больше, чем когда-либо", – вещает глава Белого дома.

При этом любопытно, что, например, бывший президент Америки Дональд Трамп убежден, что именно его преемник вместе с Североатлантическим альянсом виноваты в эскалации ситуации на Украине. Как отмечает издание "Свободная пресса", по мнению Трампа, из-за провальных действий Запада Россия на Украине сможет "добиться всего, чего захочет".

Напомним, судьбоносное решение о спецоперации на территории украинского государства было обнародовано 24 февраля. Москва больше не могла спокойно наблюдать за бесчинствами ВСУ на землях ЛДПР и решила провести специальную военную операцию по демилитаризации Незалежной. "Утро" ведет прямую трансляцию событий.