Командование Незалежной поставило под удар гражданское население страны

Вооруженные силы Украины воспользовались обещанием России не наносить удары по жилым кварталам, и теперь там укрываются за "живым" щитом. На это указал военный эксперт Борис Юлин.

Получается, у армии РФ безопасность мирных украинцев в приоритете, тогда как ВСУ без колебаний ставят под угрозу жизни своих же сограждан.

"Использование гражданских в качестве живого щита – это военное преступление",

– напомнил эксперт в комментарии РЕН ТВ.

Между тем, командование ВСУ своими действиями оставляет российским военным только два пути: либо, как собирались, не трогать города с засевшими там частями украинской армии и нацбатами, либо переходить к боевым действиям непосредственно в городе, передает телеканал "360".

Вариант, что вооруженные действия прекратятся после переговоров Москвы и Киева, второй раунд которых запланирован на 2 марта, воспринимается экспертами как маловероятный. По мнению бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко, в настоящее время президент Незалежной Владимир Зеленский ведет себя "как девочка", постоянно меняя решения по переговорам. Скорее всего, он не понимает, что на самом деле происходит:

"Спецоперация продолжится (…) Это связано с денацификацией Украины",

– указал экс-нардеп в интервью РИА ФАН. Шанс для Зеленского сохранить лицо – подписать документ о нейтральном статусе Украины и сложить полномочия. В противном случае его ждет суд, как над военным преступником.

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Сообщалось, что стороны "нашли общие точки" и условились после консультаций в Москве и Киеве вновь встретиться за столом переговоров – уже ближе к границе с Польшей, в Беловежской пуще.

Накануне Зеленский призвал Европу признать Украину равной, принять в ЕС и оказать больше помощи. В это же время ВСУ обстреляли ракетами территорию России и пригрозили нанести удар по Белоруссии.