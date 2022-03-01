В ходе инцидента никто не пострадал

Сегодня, 1 марта, в прессе появилась информация о страшном происшествии на территории Российской Федерации. Сообщается, что в Таганроге разорвалась ракета, выпущенная со стороны украинского государства. Такие данные публикует РИА "Новости" со ссылкой на информатора в региональных экстренных службах.



В информационном агентстве отмечают: до этого в интернет-пространстве распространились сведения о том, что днем 1 марта в районе аэродрома Таганрога был слышен мощный взрыв.

В счастью, в результате скандального инцидента со стороны украинского государства никто не пострадал.

Напомним, с 24 февраля по решению российского лидера Владимира Путина наша страна проводит специальную военную операцию на территории Незалежной. Главной задачей российских войск является демилитаризация и денацификация украинского государства. При этом Вооруженные силы Украины продолжают вести себя агрессивно, регулярно обстреливают донбасские республики, что приводит к большим жертвам среди мирного населения.