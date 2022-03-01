Украина пригрозила ударить по Белоруссии ракетами

Украина пригрозила ударить по Белоруссии ракетами
Фото: Pavlo_bagmut / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
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Лукашенко ждет из России зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"

Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил Минску нанести превентивный ракетный удар по Белоруссии. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24" во вторник, 1 марта.

"По необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это, оно будет принято", – сказал секретарь.

На это заявление обратил внимание представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник. В своем телеграм-канале он отметил, как по-особому это выглядит на фоне того факта, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предоставил свою площадку для переговорного процесса между Москвой и Киевом.


"Мне кажется, что это очень по-украински! В благодарность Лукашенко за организацию переговоров и контактов с Зе!" – написал политик в Сети.

В свою очередь, Александр Григоревич сегодня сообщил, что пока ни одна часть ВС Республики не выводилась из мест постоянной дислокации, однако при необходимости за 2-3 дня нужные подразделения войск могут быть мобилизованы, передает БелТА.

Также он отметил, что Минск ждет от Москвы поставки комплексов С-400 "Триумф", назвав эти российские ЗРК хорошим оружием.

Бацька не исключил возможности встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но для этого должны сложиться определенные условия.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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