Путин не отступит ни на дюйм: западные СМИ обсуждают спецоперацию России

Путин не отступит ни на дюйм: западные СМИ обсуждают спецоперацию России
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
продолжениеЗаступившийся за Украину Байден в очередной раз опозорился
Иностранные журналисты разделились во мнении действий Москвы на украинском направлении

Иностранные СМИ бурно обсуждают ход спецоперации ВС России в защиту суверенитета ЛНР и ДНР и демилитаризация и денацификация Украины. Мнения обозревателей западных изданий разделились: одни любо критикуют Москву, другие считают, что она спасает мир. Только в одном сходятся все: президент РФ Владимир Путин от своих позиций в вопросе Незалежной ни на дюйм не отступится.

Подборку зарубежных публикаций на тему украинского кризиса собрал портал "Народных новостей".

Так, авторы газет Wall Street Journal и New York Times уверены, что недавние переговоры делегаций России и Украины в Гомеле не дали никаких результатов и больше были похожи на ритуальную встречу. В издании Politico считают, что Путин "ни на дюйм не сдвинулся со своих жестких позиций по Украине". Данная мысль прослеживается во многих других западных медиа.

Нашлись и такие СМИ, кто назвал оправданными действия России по украинскому направлению. Например, перуанский журналист Рикардо Зедано убежден, что лидер РФ спасает весь мир от возможной ядерной катастрофы.

"Россия в очередной раз спасает человечество от третьей мировой войны. Если украинская нацистская верхушка завладеет ядерным оружием, будьте уверены, нас ждет третья мировая", – написал автор в статье, опубликованной на сайте Федерации журналистов Перу.

В журнале The American Conservative указывается, что Путин является патриотом России и делает все, чтобы превратить ее в великую державу. Одновременно, действующий лидер страны остается реалистом.

Ранее с удивительным для сегодняшнего времени мнением выступил в эфире телеканала Fox News полковником Пентагона в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, Россия пошла на спецоперацию на Украине после того, как Запад в течение долгих 15 лет игнорировал требования Москвы прекратить размещать вооружения и военные базы США у границ РФ. Он отметил, что Вашингтон сделал бы то же самое, если бы Россия вознамерилась бы размещать свои войска и ракеты на Кубе.

Источник: "Народные новости" • Требует проверки
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

Захарова рассказала о плане Запада уничтожить все российское

В Москве не верят заявлениям из Вашингтона о возможной отмене санкций

В Чехии заявили о предательстве Украины со стороны "лицемерного" Запада

Вашингтон сделал из Киева врага Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей