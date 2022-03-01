Иностранные журналисты разделились во мнении действий Москвы на украинском направлении

Иностранные СМИ бурно обсуждают ход спецоперации ВС России в защиту суверенитета ЛНР и ДНР и демилитаризация и денацификация Украины. Мнения обозревателей западных изданий разделились: одни любо критикуют Москву, другие считают, что она спасает мир. Только в одном сходятся все: президент РФ Владимир Путин от своих позиций в вопросе Незалежной ни на дюйм не отступится.

Подборку зарубежных публикаций на тему украинского кризиса собрал портал "Народных новостей".

Так, авторы газет Wall Street Journal и New York Times уверены, что недавние переговоры делегаций России и Украины в Гомеле не дали никаких результатов и больше были похожи на ритуальную встречу. В издании Politico считают, что Путин "ни на дюйм не сдвинулся со своих жестких позиций по Украине". Данная мысль прослеживается во многих других западных медиа.

Нашлись и такие СМИ, кто назвал оправданными действия России по украинскому направлению. Например, перуанский журналист Рикардо Зедано убежден, что лидер РФ спасает весь мир от возможной ядерной катастрофы.

"Россия в очередной раз спасает человечество от третьей мировой войны. Если украинская нацистская верхушка завладеет ядерным оружием, будьте уверены, нас ждет третья мировая", – написал автор в статье, опубликованной на сайте Федерации журналистов Перу.

В журнале The American Conservative указывается, что Путин является патриотом России и делает все, чтобы превратить ее в великую державу. Одновременно, действующий лидер страны остается реалистом.

Ранее с удивительным для сегодняшнего времени мнением выступил в эфире телеканала Fox News полковником Пентагона в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, Россия пошла на спецоперацию на Украине после того, как Запад в течение долгих 15 лет игнорировал требования Москвы прекратить размещать вооружения и военные базы США у границ РФ. Он отметил, что Вашингтон сделал бы то же самое, если бы Россия вознамерилась бы размещать свои войска и ракеты на Кубе.

