"Путин предупреждал": полковник США в прямом эфире разнес "империю лжи"

"Путин предупреждал": полковник США в прямом эфире разнес "империю лжи"
Фото: depositphotos.com
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Отставной военный оправдал спецоперацию Москвы против Киева

Телеканал Fox News выдал в эфир интервью с американским военным экспертом, полковником в отставке Дугласом Макгрегором, который разгромил позицию Вашингтона по поводу спецоперации России на Украине по защите ДНР и ЛНР. Он заявил, что именно действия властей США и Евросоюза вынудили Москву к демилитаризации и денацификация Незалежной.

По его мнению, на такой шаг Российская Федерация пошла после того, как Запад в течение лет 15 лет игнорировал требования президента Владимира Путина прекратить размещать вооружения и военные базы Пентагона у границ РФ. Офицер в отставке указал, что если бы российские войска и ракеты были размещены на Кубе, то Штаты без промедления предприняли бы аналогичные меры ради обеспечения собственной безопасности.

И вот сейчас "Путин начал действовать". Ни при каких обстоятельствах Москва не позволит Киеву вступить в НАТО, уверен Макгрегор.

Американец считает, что к настоящему времени сражение в Донбассе "практически завершено": основные силы ВСУ взяты в котлы и отрезаны от снабжения. Если в ближайшие сутки группировка украинских войск там не начнет складывать оружие, армии ЛНР и ДНР при поддержке ВС РФ приступят к ее ликвидации.

Эксперт не исключил, что именно этим можно объяснить то, что президент Украины Владимир Зеленский согласился начать переговоры с российской стороной. По его словам, в Киеве "понимают, что игра проиграна". Пану Зеленскому придется прислушаться к совету своего американского коллеги Джо Байдена и согласиться с нейтральным статусом Украины, того, что от нее останется.


Кроме того, предполагает Магрегор, у Москвы нет планов ни заходить на правобережную часть Незалежной (страну он назвал коррумпированной и не имеющей ничего общего с либеральной Европой), ни воевать со странами НАТО.

Попытки приписать Путину намерения, которые он никогда не собирался совершать, являются обычной для Запада практикой демонизировать Россию и ее власти, передает РИА ФАН.

Напомним, ранее во вторник, 1 марта, Минобороны РФ сообщило, что сегодня военные ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с ВС России, а также заблокированном для украинской армии выхода к Азовскому морю. Также в окружении находятся нацбаты в Волновахе и Мариуполе.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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