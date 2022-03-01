Военные ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с ВС России

Военнослужащие армии ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с частями ВС России, принимающих участие в спецоперации по защите суверенитета народных республик Донбасса и демилитаризация и денацификация Украины. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во вторник, 1 марта.

"Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооруженных Сил Российской Федерации, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря", – цитирует РИА "Новости" генерал-майора.

Конашенков добавил, что с сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к азовской акватории полностью заблокирован.

На данный момент времени подразделения ДНР продвинулись на 19 км. Дончане вели успешные наступательные действия, взяв под контроль населенные пункты Ивановка, Талаковка, Стародубовка, Берестовое, Белоцерковка.

В свою очередь, с начала операции войска ЛНР при огневой поддержке ВС России отодвинули фронт на 61 километр. Сейчас луганчане заблокировали н.п. Сватово. Под контроль взяты населенные пункты Новоборовое, Барыкино, Климовка, Булгаковка, Голубовка.

Также сегодня ударами высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования ВС РФ были поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО ВСУ.

"Удары исключали поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов", – подчеркнул Конашенков.

Кроме того, поражены 1325 объектов военной инфраструктуры Незалежной, включая 43 пункта управления и узла связи. Уничтожены: 395 танков и других боевых бронемашин, 59 РСЗО, 179 орудий полевой артиллерии и минометов.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский пламенно выступил в стенах Европарламента. В частности, глава государства объявил, что на данный момент "заблокированы все крупные города нашей страны". Входит ли в этот список Львов, куда переехало большинство иностранных посольств, экс-комик не уточнил. Зато сорвал бурные овации евродепутатов.

