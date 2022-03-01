Россия сровняет с землей центр психологических атак в Киеве

Россия сровняет с землей центр психологических атак в Киеве
Фото: Diego Herrera / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
продолжение"Нашел ночью": как младший сын Лукашенко поучаствовал в подготовке переговоров Москва - Киев
Жителей украинской столицы призвали покинуть свои дома рядом с ретрансляционными узлами СБУ

Минобороны России призвало население Киева, которое проживает возле ретрансляционных узлов, покинуть свои дома, поскольку по объектам будут нанесены удары высокоточным оружием для предотвращения информационных атак на Россию. С таким предупреждением выступило сегодня наше ведомство.

"Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома", – говорится в заявлении.

В Минобороны отметили, что с началом спецоперации Москвы по защите суверенитета ДНР и ЛНР и демилитаризация и денацификация Украины во много раз выросло число информатак на российские госучреждения, непрерывно поступают звонки гражданам РФ с угрозами убийством и сообщения о минировании школ, детсадов, вокзалов и других соцобъектов.

"В целях пресечения информационных атак против России, по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве, будут нанесены удары высокоточным оружием", – предупредили в Минобороны РФ.

Ранее сегодня ведомство отчиталось о последних результатах спецоперации. В частности, войска ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с российскими частями, украинской армии заблокирован выход Азовскому морю. В плотном кольце находятся Волноваха и Мариуполь.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

Все крупные города Украины заблокированы - Зеленский

Глава Незалежной выступил с важным заявлением

Накачивающую ВСУ оружием Европу захватил "русофобский угар" - Лавров

Брюссель не оправился от санкционной истерии и пошел дальше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей