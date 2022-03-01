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Минобороны России призвало население Киева, которое проживает возле ретрансляционных узлов, покинуть свои дома, поскольку по объектам будут нанесены удары высокоточным оружием для предотвращения информационных атак на Россию. С таким предупреждением выступило сегодня наше ведомство.
"Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома", – говорится в заявлении.
В Минобороны отметили, что с началом спецоперации Москвы по защите суверенитета ДНР и ЛНР и демилитаризация и денацификация Украины во много раз выросло число информатак на российские госучреждения, непрерывно поступают звонки гражданам РФ с угрозами убийством и сообщения о минировании школ, детсадов, вокзалов и других соцобъектов.
"В целях пресечения информационных атак против России, по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве, будут нанесены удары высокоточным оружием", – предупредили в Минобороны РФ.
Ранее сегодня ведомство отчиталось о последних результатах спецоперации. В частности, войска ДНР
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