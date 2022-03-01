"Нашел ночью": как младший сын Лукашенко поучаствовал в подготовке переговоров Москва - Киев

"Нашел ночью": как младший сын Лукашенко поучаствовал в подготовке переговоров Москва - Киев
Фото: president.gov.by
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Роль сыграло одно давнее знакомство, которое оказалось весьма кстати

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал на совещании в Минске, как всю ночь линия МИД и Минобороны разыскивала Владимира Зеленского по всем возможным контактам для того, чтобы обсудить возможность переговоров. Поучаствовал в этом и сын главы государства, Николай.

Большую роль сыграл в установлении контактов с президентом Незалежной украинский нардеп Евгений Шевченко – тот вышел на младшего сына Лукашенко, Колю. Впрочем, активный украинец действовал по всем фронтам и звонил многим высокопоставленным белорусам. Как потом выяснилось, наследник главы государства когда-то обменялся с Шевченко телефонами на запуске калийного комбината.

"Нашел его ночью. Если бы не инициатива Шевченко, было бы сложнее", – рассказал о звонке украинца сыну президент Белоруссии.

Без украинского нардепа, отметил белорусский лидер, встреча могла бы и не состояться. Ни линия МИД, ни Минобороны не смогли в тот день найти контакты Зеленского, у которого затем состоялся сложный и долгий разговор с Лукашенко.

Особый профессионализм показали члены украинской и российской делегаций – Лукашенко считает, что стороны за пять часов совершили просто невозможное, найдя общие точки соприкосновения. Похвалил персонально и Владимира Мединского, экс-министра культуры и действующего помощника президента России.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии попал под санкционные меры со стороны Японии, которая ввела рестрикции, в том числе, против Российской Федерации. Токио выразил солидарность с остальными государствами, объявившими объемные санкции в отношении Москвы из-за проведения спецоперации на территории Украины.

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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