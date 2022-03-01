Зеленский влепил пощечину не поддержавшей Украину Грузии

Зеленский влепил пощечину не поддержавшей Украину Грузии
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
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Глава Незалежной не простил Тбилиси отказ от санкций в адрес Москвы и препятствование отправке добровольцев "на войну"

Власти Грузии дождались от киевского режима своей порции критических стрел за самостоятельную позицию в вопросе антироссийских санкций, которыми коллективный Запад обложил Москву на фоне спецоперации ВС РФ по защите суверенитета ЛНР и ДНР. Так, президент Украины Владимир Зеленский обиделся на Тбилиси настолько, что "незамедлительно" отозвал своего посла Игоря Долгова из Грузии.

"За препятствия для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям", – объяснил это решение лидер Незалежной.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не станет присоединяться к новым ограничительным мерам против Москвы. Он пояснил, что от очередных рестрикций, в первую очередь, пострадают грузинские виноделы, фермеры и экспортеры, передает РИА "Новости".

После такого заявления в Тбилиси начались акции протеста с требованием отставки правительства. Однако председатель правящей политсилы "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе поддержал позицию кабмина. По его словам, оппозиционная  партия "Единое национальное движение" просто пытается втянуть страну в конфликт на Украине, но власти этого не допустят. Он обвинил оппонентов в предательстве.

Кобахидзе заметил, что от новой санкционной дубины в адрес России отказался не только Тбилиси. В частности, рестрикции Запада не поддержали Молдавия, Азербайджан, Израиль и другие страны, при этом Киев не отзывал своих послов оттуда, в отличие от Грузии, указал политик.

"Причина в этом одна – интерес в том, чтобы Молдавия, Израиль или другие подключились к военному конфликту. Нет... мы не присоединимся к военному конфликту", – резюмировал Кобахидзе.

Возможно, обида пана Зеленского кроется не столько в отказе Тбилиси вводить санкции в отношении Москвы, а именно в том, что грузинские власти накануне якобы не выдали разрешение на приземление украинского самолета в столице республики. Этот лайнер должен был забрать с собой местных добровольцев, которые собрались помогать, судя по всему, нацбатам Незалежной.

С другой стороны, может быть, повлияли на настроение экс-комика оба фактора.

Источник: Радио Sputnik ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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