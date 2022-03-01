СМИ: ракета попала в телевышку в Киеве – видео

СМИ: ракета попала в телевышку в Киеве – видео
Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
На кадрах видно, что башню окутал густой дым

Сегодня, 1 марта, в информационном пространстве появились публикации о том, что боевой снаряд попал в телевышку в Киеве. Такие данные со ссылкой на украинскую прессу публикует РИА "Новости".

Также в социальных сетях пишут, что телевещание на территории украинской столицы временно приостановлено.

Позже в Сети появился видеоролик, на котором, как сообщается, запечатлен второй взрыв у киевской телевышки.

По имеющимся в распоряжении журналистов данным, ракета попала в аппаратную вещателя на телевышке.

Напомним, сегодня в главном оборонном ведомстве нашей страны пообещали, что Россия сровняет с землей центр психологических атак в Киеве. Со стартом специальной операции Москвы по защите независимости донбасских республик, а также демилитаризации и денацификации украинского государства резко подскочило число информационных атак на наши госучреждения, непрерывно поступают звонки россиянам с угрозами и сообщения о минировании школ, детских садов, вокзалов и других социально значимых объектов.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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