Курс рубля
- Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля
- Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
Президент Украины Владимир Зеленский выступил сегодня с пламенной речью в Европарламенте и призвал ЕС принять в свои ряды Незалежную. Экс-комик сорвал бурные аплодисменты, европейцы приветствовали его стоя.
"Есть выражение – украинский выбор Европы. То к чему мы шли и идем, я бы хотел, чтобы сегодня от вас к нам звучало – "выбор Европой Украины"", – провозгласил Владимир Александрович.
Он подчеркнул, что украинцы сейчас очень мотивированы на то, чтобы стать равноправными членами ЕС, поскольку борются за свои "права, свободу... и выживание", передает телеграм-канал "Страна.ua". По его убеждению, с Незалежной Европейский союз будет "точно крепче".
"Докажите, что вы вместе с нами, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы, тогда жизнь победит смерть, а свет – тьму", – заявил пан Зеленский.
Закончил он свое выступление бандеровским кличем.
Депутаты ЕП аплодировали ему стоя.
Напомним, накануне украинский лидер попросил
Брюссель принять Киев в Евросоюз в обход установленных процедур. Вчера же сообщалось, что заявка Незалежной уже
зарегистрирована, запрос
рассматривается.
Надеяться в этом вопросе решили на Бога
Вашингтон и Брюссель находятся в зависимости от Москвы