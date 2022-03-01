Лидер Незалежной объявил Брюсселю, что ЕС будет "точно крепче" с Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский выступил сегодня с пламенной речью в Европарламенте и призвал ЕС принять в свои ряды Незалежную. Экс-комик сорвал бурные аплодисменты, европейцы приветствовали его стоя.

"Есть выражение – украинский выбор Европы. То к чему мы шли и идем, я бы хотел, чтобы сегодня от вас к нам звучало – "выбор Европой Украины"", – провозгласил Владимир Александрович.

Он подчеркнул, что украинцы сейчас очень мотивированы на то, чтобы стать равноправными членами ЕС, поскольку борются за свои "права, свободу... и выживание", передает телеграм-канал "Страна.ua". По его убеждению, с Незалежной Европейский союз будет "точно крепче".

"Докажите, что вы вместе с нами, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы, тогда жизнь победит смерть, а свет – тьму", – заявил пан Зеленский.

Закончил он свое выступление бандеровским кличем.

Депутаты ЕП аплодировали ему стоя.

Напомним, накануне украинский лидер попросил Брюссель принять Киев в Евросоюз в обход установленных процедур. Вчера же сообщалось, что заявка Незалежной уже зарегистрирована, запрос рассматривается.

