В Кремле к желанию Киева поскорее вступить в ЕС отнеслись спокойно

Евросоюз – это не НАТО, членство Украины в этом объединении не касается стратегической безопасности, поэтому данный вопрос надо рассматривать в отдельно. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский попросил Брюссель принять Киев в Евросоюз в обход установленных процедур. Представитель Незалежной при ЕС Всеволод Ченцов в тот же вечер сообщил, что заявка зарегистрирована, запрос рассматривается.

"ЕС – это не военно-политический блок. В плане стратегической безопасности, эта тема лежит в другой плоскости",

– прокомментировал происходящее Песков на брифинге во вторник, 1 марта.

В целом, членство Украины в ЕС – это такой пропагандистский ход, ориентированный на жителей Незалежной, считает политолог Вадим Трухачев.

Он напомнил, что свое согласие на расширение Евросоюза должны дать все его действующие участники. Из 27 стран лишь около десяти выражают горячее желание видеть Украину в своих рядах – в основном, это страны бывшего социалистического блока. Но оплачивать членство Украины в ЕС придется не им, а налогоплательщикам Центральной Европы – Германии, Франции, Австрии. Они в этом не заинтересованы.

"ЕС еще "не переварил" Болгарию, Румынию, Хорватию. К тому же, у ЕС на повестке – расширение на Балканы, что тоже будет недешево. Максимум – Брюссель может придумать специально под Украину какую-то расширенную модель сотрудничества, но это не будет членством в любом случае",

– приводит "Взгляд" мнение политолога.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны альянса направят Украине оружие для борьбы с Россией. С просьбой о дополнительной помощи Киев обратился отдельно в Вашингтон.

Во вторник, 1 марта, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что размещение ядерных арсеналов США на территории неядерных стран Европы неприемлемо. Также недопустимы попытки Киева стать обладателем ядерного оружия.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Последние новости – здесь.