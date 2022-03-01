Россия назвала условие применения ядерного оружия в спецоперации на Украине

Россия назвала условие применения ядерного оружия в спецоперации на Украине
Фото: depositphotos.com
Надеяться в этом вопросе решили на Бога

В минувший понедельник постпред России в ООН Василий Небензя во время выступления на пресс-конференции ответил на вопрос, при каком условии российские войска могут задействовать ядерное оружие при решении военного кризиса на Украине. Его слова приводит Интерфакс.

"Надеюсь, Бог этого не допустит", – отметил он.

Объясняя приказ Владимира Путина привести в особый режим службы российские силы сдерживания, Небензя заявил, что это связано с сигналами, которые Россия получает со стороны стран НАТО. 

Постпред РФ в ООН рассказал, что российские власти готовы завершить спецоперацию на Украине в любой момент, когда украинские выразят готовность к демилитаризации и денацификации – это, по его словам, и станет первым шагом в решении ситуации.

Напомним, вчера после приказа главнокомандующего министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские сдерживающие войска, в чей арсенал также входит ядерное вооружение, приведены в режим усиленного боевого дежурства. 

Также в минувший понедельник украинская и российские стороны провели переговоры по решению военного кризиса на Украине возле Припяти. Представители обеих стран условились продолжить беседу, но уже на польско-белорусской границе, после консультаций в собственных столицах. По заверениям обеих делегаций, удалось наметить незначительные точки соприкосновения. 

Тем не менее, позже Зеленский заявил что Киев не получил того результата, на который рассчитывал. В преддверии переговоров глава украинской делегации Арахамия заявлял, что либо встреча пройдет в установленном Украиной векторе, либо "как российский военный корабль". 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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