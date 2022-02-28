Шойгу доложил президенту о начале усиленного дежурства стратегических сил

Такое распоряжение президент дал на фоне агрессивных высказываний Запада в сторону России

Руководитель главного оборонного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу доложил главнокомандующему нашей страны Владимиру Путину, что войсковое ракетное подразделения Северного и Тихоокеанских флотов, Дальней авиации начали нести усиленное боевое дежурство. 

Лидер нации распорядился перевести сдерживающие силы в режим особой готовности после совещания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. В ходе заседания Владимир Владимирович заявил, что страны Североатлантического альянса негативно высказываются в сторону России.

Российская сторона не раз сообщала о готовности проведения переговоров с правительством Украины. Изначально Зеленский отказывался от встречи на территории Белоруссии, однако за 10 минут до исхода отведенного для ответа времени он все же дал согласие. Делегаты прибыли на территорию Белоруссии. Сегодня, 28 февраля, стороны обсудят кризисную ситуацию на Украине.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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