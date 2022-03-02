Президент США выступил в Конгрессе

В очередной раз американский лидер Джо Байден решил поддержать Украину. Политик ограничился только красивыми речевками, но при этом допустил досадную ошибку и опозорился перед членами Конгресса.

Выступая в американском парламенте, глава государства внезапно назвал украинцев иранцами. Об этом сообщает "Общественная служба новостей". Президент США рассказал конгрессменам о специальной военной операции России по защите независимых республик Донбасса.

По данным издания URA.RU, политик подчеркнул, что наша страна может взять столицу Незалежной в окружение с помощью военной техники. Меж тем, по его словам, российский лидер Владимир Путин почему-то не сможет получить "души и сердца иранцев".

Фрагмент выступления Байдена, который, очевидно, имел в виду украинцев, опубликован в телеграм-канале редакции.

Примечательно, что это уже далеко не первая ошибка американского президента, который предпочитает защищать своего якобы союзника в лице Незалежной исключительно с помощью громких заявлений. Так, в начале месяца Байден решил поугрожать Германии, которая, по его мнению, почему-то должна была "вторгнуться" на территорию Украины.

Кстати, его европейские коллеги тоже "помогают" правительству Владимира Зеленского всеми силами. Недавно чиновники Евросоюза умудрились формально лишить Киев суверенитета над Львовом и передать город под юрисдикцию Москвы. Ошибка произошла при составлении санкционных списков.

Напомним, Запад ввел ограничения против нашей страны после признания независимости ДНР и ЛНР и начала спецоперации по их защите. Меж тем, в Португалии уверены, что ЕС действует весьма избирательно, находясь в зависимости от России.