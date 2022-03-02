Заступившийся за Украину Байден в очередной раз опозорился

Заступившийся за Украину Байден в очередной раз опозорился
Джо Байден. Фото: Jabin Botsford - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
продолжениеВСУ оставили два пути российским войскам – эксперт
Президент США выступил в Конгрессе

В очередной раз американский лидер Джо Байден решил поддержать Украину. Политик ограничился только красивыми речевками, но при этом допустил досадную ошибку и опозорился перед членами Конгресса.

Выступая в американском парламенте, глава государства внезапно назвал украинцев иранцами. Об этом сообщает "Общественная служба новостей". Президент США рассказал конгрессменам о специальной военной операции России по защите независимых республик Донбасса.

По данным издания URA.RU, политик подчеркнул, что наша страна может взять столицу Незалежной в окружение с помощью военной техники. Меж тем, по его словам, российский лидер Владимир Путин почему-то не сможет получить "души и сердца иранцев".

Фрагмент выступления Байдена, который, очевидно, имел в виду украинцев, опубликован в телеграм-канале редакции.

Примечательно, что это уже далеко не первая ошибка американского президента, который предпочитает защищать своего якобы союзника в лице Незалежной исключительно с помощью громких заявлений. Так, в начале месяца Байден решил поугрожать Германии, которая, по его мнению, почему-то должна была "вторгнуться" на территорию Украины.

Кстати, его европейские коллеги тоже "помогают" правительству Владимира Зеленского всеми силами. Недавно чиновники Евросоюза умудрились формально лишить Киев суверенитета над Львовом и передать город под юрисдикцию Москвы. Ошибка произошла при составлении санкционных списков.

Напомним, Запад ввел ограничения против нашей страны после признания независимости ДНР и ЛНР и начала спецоперации по их защите. Меж тем, в Португалии уверены, что ЕС действует весьма избирательно, находясь в зависимости от России.

Источник: The White House ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
новости партнеров
По теме

Захарова рассказала о плане Запада уничтожить все российское

В Москве не верят заявлениям из Вашингтона о возможной отмене санкций

В Чехии заявили о предательстве Украины со стороны "лицемерного" Запада

Вашингтон сделал из Киева врага Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей