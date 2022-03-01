Политолог положительно оценил дистанцирование Грузии и Молдавии от новых рестрикций в отношении Москвы

Последнее воинствующее высказывание Парижа совсем не стало для Москвы каким-то открытием. О решительном настрое Запада "удушить" Россию санкциями можно было догадаться и без подсказок с берегов Сены. Так прокомментировал президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский на своей странице в телеграм-канале заявление министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр начать вести против РФ "тотальную экономическую войну".

По мнению эксперта, для стран Европы и США ставки в борьбе с Россией куда выше, чем судьба Украины. Последняя им вообще не интересна. Незалежная выступает лишь в роли пешки, которой можно легко пожертвовать, чтобы ослабить позиции Москвы.

В завязанной западниками игре на украинском направлении такое же значение, как и сама соборная, имеют страны бывшего СССР. А с ними заодно и страны Восточной Европы, включая Чехию, Польшу, Румынию, Болгарию и Словакию, считает Сатановский.

"На то и передовой заслон, чтобы им жертвовать. Тем более, что особых иллюзий по этому поводу никто в мире не испытывал, за исключением руководства этих стран…", – отметил политолог.

При этом он обратил внимание на реакцию Молдавии и Грузии, которые ранее уже испытали на себе последствия от участия в антироссийской деятельности. Значит, разум все-таки где-то пробивается. Поэтому совсем неслучайно, что эти страны отказались ввести новые санкции в отношении России. Также явно был закономерным визит президента Азербайджана в Москву аккурат перед началом спецоперации, полагает ученый-востоковед.

"Своя рубашка, как правило, ближе к телу, хотя и не всем", – написал автор и указал, что французы, итальянцы, англичане, прибалты, чехи и болгары просчитывают ближайшее будущее слишком плохо.

Более дальновидно и осторожно ведут себя турки, индусы и китайцы. А вот Япония, Южная Корея и Тайвань, убежден специалист, продолжают цепенеть от команд Вашингтона, "как воробей перед коброй".

"Зря. Мир меняется и эта перемена явно не в пользу США и их союзников", - продолжил Сатановский.

По его словам, развязав очередной конфликт в Европе, Вашингтон и Лондон надеются остаться в выигрыше. Однако в случае масштабного противостояния им не удастся остаться в стороне.

"Технологии сейчас такие... Их достанут и дома", – резюмировал ученый.

Напомним, ранее телеканал Fox News показал в эфире интервью с американским военным экспертом, полковником в отставке Дугласом Макгрегором, который в пух и прах разгромил позицию США по поводу спецоперации России на Украине. По его мнению, именно действия Вашингтона и Брюсселя вынудили Москву к шагам по демилитаризации и денацификация Незалежной.

