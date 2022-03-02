Наши бойцы продолжают вести спецоперацию на территории Украины

Сегодня, 2 марта, стало известно об очередном мощном продвижении российской армии и войск донбасских республик. Так, в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль украинский город Херсон и блокировали Мариуполь.

О таких успехах наших бойцов сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков. Высокопоставленный госслужащий особо отметил, что все социально важные объекты инфраструктуры, а также транспорт в Херсоне работают в стандартном режиме.

Никакого недостатка в продовольствии, а также в необходимых для нормальной жизни товарах в этом населенном пункте нет. На данный момент представители Вооруженных сил Российской Федерации ведут переговоры с городской администрацией по поводу обеспечения порядка на улицах города.

Также сегодня стало известно об успешной спецоперации по Мариуполю. Об этом рассказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Представитель Донецкой народной республики сообщил, что город полностью блокирован. Он также особо отметил, что главной целью российских и донбасских войск является полное прекращение обстрелов жилых кварталов, которые ведутся по ДНР и ЛНР со стороны украинских силовиков.