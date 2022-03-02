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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, когда планируется провести второй раунд российско-украинских переговоров по поводу ситуации в Незалежной. По словам пресс-секретаря нашего президента, данное мероприятие может состояться уже сегодня, 2 марта, ближе к вечеру.
По крайней мере, наши делегаты будут полностью готовы к общению с украинскими оппонентами уже вечером.
Так, голос Кремля сообщил, что во второй половине дня переговорщики от России приедут на секретное место встречи и будут ждать представителей Украины.
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