Когда пройдет второй раунд переговоров Москвы и Киева – ответили в Кремле

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Российские делегаты готовы к общению с украинскими оппонентами

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, когда планируется провести второй раунд российско-украинских переговоров по поводу ситуации в Незалежной. По словам пресс-секретаря нашего президента, данное мероприятие может состояться уже сегодня, 2 марта, ближе к вечеру.

По крайней мере, наши делегаты будут полностью готовы к общению с украинскими оппонентами уже вечером.

Так, голос Кремля сообщил, что во второй половине дня переговорщики от России приедут на секретное место встречи и будут ждать представителей Украины.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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