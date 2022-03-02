Украинца избили и заклеили рот за слова о Бандере

Украинца избили и заклеили рот за слова о Бандере
Фото: R. Tscherwitschke / CHROMORANGE/www.globallookpress.com
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Жителям Украины, смеющим высказываться против националистов, грозит линчевание. Это наглядно продемонстрировали в "Укрзализныци" ("Украинские железные дороги").

В своем телеграм-канале компания опубликовала сообщение о задержании в поезде "диверсанта". Как оказалось, мужчина поддержал идею "русского мира" и выступал "против бандеровцев". Этого оказалось достаточно, чтобы другие пассажиры при поддержке проводников его избили, связали, заклеили рот скотчем, а потом сдали полиции как нарушителя.

"Пассажира, который нарушал правила проезда в условиях военного положения, задержали, обезвредили и передали правоохранителям в Дубно",

– сообщили в "Укрзализныци", сопроводив публикацию фотографией лежащего на полу мужчины с окровавленной головой.

Ранее стало известно, что в Волынской области Незалежной группа вооруженных украинцев напала на водителей-дальнобойщиков из Белоруссии и отобрала у них грузовики с товаром. СК Белоруссии возбудил уголовное дело по статье "разбой". При этом из Киева накануне прозвучали угрозы ударить по Белоруссии ракетами.

Напомним, Минск предоставил Москве и Киеву переговорную площадку на своей территории. Вторая встреча запланирована на 2 марта.

Источник: Укрзализныця • Требует проверки
Николай ВИКТОРОВ
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