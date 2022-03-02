Поддерживать контакты Москве и Киеву придется по другим каналам

Украинские дипломаты поспешно покидают Россию. В интернете публикуются кадры, как представители Киев уничтожают документы, выносят из зданий дипмиссий коробки и чемоданы.

Служащие консульства Украины в Новосибирске покидают Россию в среду, 2 марта. Каким путем они будут возвращаться на родину, не раскрывается: по словам сотрудницы, "маршрут и точное время эвакуации" ей не известны, передает "Коммерсант".

Сотрудники генконсульства Украины в Санкт-Петербурге воспользовались услугами местной компании по организации переезда: вещей набралось на целый грузовик. Телеграм-канал "112" публикует кадры, как со здания снимают табличку с названием занимавшей его структуры.

Спущен флаг и с генконсульства Украины в Ростове-на-Дону. По некоторым данным, все местные сотрудники уехали еще раньше, но официального подтверждения этой информации нет, уточняет "Дон 24".

Генконсульство Незалежной в Москве тоже опустело. Ранее появились кадры, как там сорвали флаг.

Киев расторг дипломатические отношения с Москвой 24 февраля 2022 года на фоне начавшейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В среду, 2 марта, ожидается второй раунд российско-украинских переговоров, их организатором выступает Белоруссия.