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В Николаеве задержали дальнобойщиков из России. В пункте пропуска у таможенных перевозчиков в пользу Украины отобрали фуры, а также изъяли мобильники. О судьбе самих водителей пока ничего неизвестно. Об этом сообщает портал "Подъем" со ссылкой на коллегу экспроприированных россиян.
Они рассказали изданию, что те везли грузы из Европы на Украину, и въехали в страну аккурат, когда там началась спецоперация России по защите ДНР и ЛНР, и застряли.
"Вот вчера днем у них забрали машины и потом уже забрали все, что у них там было. Вот товарищ прислал видео – и все, связи больше нет. Забирали "в пользу государства, в связи с тем, что Россия – агрессор"", – приводит слова собеседника "Подъем".
Источник уточнил, что он не в курсе, что именно перевозили водители, но указал, что они являются международными таможенными перевозчиками. Дальнобойщики должны были на КПП пройти процесс растаможки.
"И там на этом посту их задержали и экспроприировали технику "в фонд Украины".
Собеседник добавил, что в этом же терминале еще остались белорусские машины.
Судя по видео, у россиян отобрали по меньшей мере четыре фуры из Самары, Санкт-Петербурга и Брянска.
Напомним, Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию в Донбассе по защите народных республик, а также демилитаризации и денацификации Украины.
В настоящий момент армия ДНР взяла в кольцо Мариуполь и во избежание жертв среди мирного населения призывает ВСУ и нацбаты выпустить людей из осажденного города по гуманитарным коридорам.
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