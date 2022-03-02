"Экспроприировали "в фонд Украины"": в Николаеве у российских дальнобойщиков отобрали машины

"Экспроприировали "в фонд Украины": в Николаеве у российских дальнобойщиков отобрали машины
Фото: Alberto Ortega/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Судьба самих водителей пока неизвестна

В Николаеве задержали дальнобойщиков из России. В пункте пропуска у таможенных перевозчиков в пользу Украины отобрали фуры, а также изъяли мобильники. О судьбе самих водителей пока ничего неизвестно. Об этом сообщает портал "Подъем" со ссылкой на коллегу экспроприированных россиян.

Они рассказали изданию, что те везли грузы из Европы на Украину, и въехали в страну аккурат, когда там началась спецоперация России по защите ДНР и ЛНР, и застряли.

"Вот вчера днем у них забрали машины и потом уже забрали все, что у них там было. Вот товарищ прислал видео – и все, связи больше нет. Забирали "в пользу государства, в связи с тем, что Россия – агрессор"", – приводит слова собеседника "Подъем".

Источник уточнил, что он не в курсе, что именно перевозили водители, но указал, что они являются международными таможенными перевозчиками. Дальнобойщики должны были на КПП пройти процесс растаможки.

"И там на этом посту их задержали и экспроприировали технику "в фонд Украины".

Собеседник добавил, что в этом же терминале еще остались белорусские машины.

Судя по видео, у россиян отобрали по меньшей мере четыре фуры из Самары, Санкт-Петербурга и Брянска.


Напомним, Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию в Донбассе по защите народных республик, а также демилитаризации и денацификации Украины. В настоящий момент армия ДНР взяла в кольцо Мариуполь и во избежание жертв среди мирного населения призывает ВСУ и нацбаты выпустить людей из осажденного города по гуманитарным коридорам.

Источник: Подъем ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость341853
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отлично!
Гость341784
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Пусть только приедут в Европу мы тоже фуры заберем
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