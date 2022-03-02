"Проходное звено": почему Зеленский затягивает переговорный процесс с Россией

"Проходное звено": почему Зеленский затягивает переговорный процесс с Россией
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
продолжениеВСУ готовят подрыв гражданских пленных в Мариуполе для обвинений в адрес РФ
У главы государства есть свое начальство

Украинская сторона вполне осознанно затягивает время для переговоров с Российской Федерацией. Официальный Киев ожидает давления коллективного Запада на Москву, считает дипсоветник главы Луганской Народной республики Родион Мирошник.

После первого раунда переговоров, указал дипломат, стороны разъехались к своему начальству на консультационные мероприятия. Владимир Мединский отправился к президенту РФ Владимиру Путину, а Алексей Резников начал звонить из кабинета Владимира Зеленского кураторам из Соединенных Штатов и Великобритании. Фактически, указал Мирошник, действующий президент Украины остается "проходным звеном", а потому никаких решений не принимает.

Предложение российской стороны вполне реалистично. Проблема же заключается в отсутствии у Киева разрешения работать с ними самостоятельно. Кураторы не заинтересованы в сохранении гражданского населения. Цель заключается для них в продолжении обвинений в адрес России.

Переговорный процесс затягиевается, в том числе, и из-за независимости переговорной позиции Российской Федерации перед западными санкциями. Уже сутки, заявил Мирошник, Киев не выходит на связь и туманно отзывается о возможности продолжения следующего раунда.

"Через какое-то время встречаться в принципе не будет необходимости", – указал Мирошник.

Ранее стало известно, что украинские дипломаты в спешке покидают Россию. В Сети опубликовали кадры, на которых уничтожают документы, выносятся коробки с чемоданами из зданий. Служащие консульств покидают страну, маршрут и точное время эвакуации из РФ остается неизвестным. Генконсульство Украины в Петербурге воспользовалось услугами одной из местных компаний для организации переезда.

Утро продолжает вести трансляцию событий со спецоперации на Украине.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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Гостьрусский
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россий бомбит все города украины убивает женщин и детей
Афоня
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Тоже мне новость! Когда хохляндия была самостоятельной?
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