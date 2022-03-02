С организацией переговоров Москвы и Киева возникли сложности

С организацией переговоров Москвы и Киева возникли сложности
Фото: Belarusian Foreign Ministry/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
продолжениеДипломаты Украины бегут из России
Украинская сторона ведет себя непредсказуемо

Организаторам переговоров России и Украины в Белоруссии приходится очень сложно, поскольку представители Киева второй день не выходят на связь. Об этом сообщил 2 марта белорусский политолог Юрий Воскресенский со ссылкой на свои источники.

По его словам, была достигнута предварительная договоренность, что встреча состоится 2 марта. Но уточнить детали и даже время не представляется возможным, поскольку украинская сторона не поддерживает никаких контактов.

"Телефоны отключены. То ли они находятся в бункере, то ли у них сел телефон, то ли легла мобильная связь, то ли они умышленно отключились",

– отметил Воскресенский в эфире "Россия 24" днем в среду.

Российская делегация в условленное место встречи выехала и будет ждать там украинцев до вечера, сообщили в Кремле. Но предсказать, чего ждать от Киева, не может никто. В ходе первой встречи делегаты из Украины не озвучили ни одного условия – ни по поводу прекращения огня, ни касательно территориальных вопросов. В то же время на других площадках представители Украины берут жесткий тон и ставят ультиматумы.

"То есть требования постоянно озвучиваются разными спикерами и меняются, в этом вся проблема",

цитирует РИА "Новости" Воскресенского.

Шанс на то, что второй раунд переговоров Москвы и Киева 2 марта все-таки состоится, есть. По крайней мере, в Офисе президента Украины подтвердили, что делегаты приедут в том же составе.

При этом, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, организация первой встречи походила на триллер. На Украине в благодарность за содействие мирному процессу пригрозили ударить по Минску ракетами.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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