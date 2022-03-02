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Пресс-служба Народной милиции ДНР сообщила, что в настоящее время украинской армией принудительно удерживается свыше шестидесяти человек, из них более половины – женщины и дети. Они находятся, в том числе, в подвальных помещениях школы в Мариуполе.
Туда военнослужащие Украины доставляют жителей, которые пытаются покинуть город через гуманитарные коридоры. В мариупольской школе №34 ВСУ удерживают свыше 60 мирных граждан. В здании образовательного учреждения – те, кто пытался выехать из города по предоставленным гуманитарным коридорам.
Как отметили в пресс-службе, комотряда одного из спецназначений из Национальной гвардии Украины готовит массовую провокацию с гибелью мирного населения. Для этого ВСУ завозят на завод "Азов-Сталь" гражданских, которых затем отправляют в заминированные цехи и служебные помещения. Во дворе же размещена бронетехника. В случае прорыва обороны города националисты намерены подорвать корпусы для последующего обвинения в адрес РФ.
Украинские боевики в настоящее время минируют здание, а также подступы к нему за счет управляемой взрывчатки. Цель провокации – обвинить российскую сторону в истреблении мирного населения и гражданских после применения артиллерии.
Мариуполь блокирован силами российской армии. Под контроль взят Херсон, о чем сообщил представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. Социально важные объекты инфраструктуры в Херсоне работают в прежнем режиме. Недостатка в продовольствии нет.
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