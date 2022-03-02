Политолог назвал раздел границ вероятной темой переговоров РФ и Украины

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О конкретном ходе обсуждения можно лишь догадываться

Предметом переговоров украинской и российской делегаций в Белоруссии может быть вопрос раздела Незалежной. Такое предположение выдвинул политолог Олег Шабров.

Об итогах встреч можно только догадываться. Вполне вероятно, стороны договариваются о разделении украинских территорий после завершения спецоперации РФ. Что касается Владимира Мединского, то у последнего нет политологического и дипломатического образования, однако он историк – потому хорошо знает о границах, считает эксперт.

В финальных раундах должны принимать участия высшие лица, которые уже готовят некие материалы. Скорее всего, считает Шабров, они заняты поиском взаимного решения, которое устроило бы всех участников переговоров, пишет "Радио 1".

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

Ответить:

Гость341467
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Настоящий ОДЕССИТ
Встреча ничего не даст. Пустышка все это. Комик затягивает время. Думает, что кто-то придет ему на помощь.
тупо отрабатывает методичку по затягиванию
Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
Встреча ничего не даст. Пустышка все это. Комик затягивает время. Думает, что кто-то придет ему на помощь.
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