О конкретном ходе обсуждения можно лишь догадываться

Предметом переговоров украинской и российской делегаций в Белоруссии может быть вопрос раздела Незалежной. Такое предположение выдвинул политолог Олег Шабров.

Об итогах встреч можно только догадываться. Вполне вероятно, стороны договариваются о разделении украинских территорий после завершения спецоперации РФ. Что касается Владимира Мединского, то у последнего нет политологического и дипломатического образования, однако он историк – потому хорошо знает о границах, считает эксперт.

В финальных раундах должны принимать участия высшие лица, которые уже готовят некие материалы. Скорее всего, считает Шабров, они заняты поиском взаимного решения, которое устроило бы всех участников переговоров, пишет "Радио 1".