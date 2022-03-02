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Предметом переговоров украинской и российской делегаций в Белоруссии может быть вопрос раздела Незалежной. Такое предположение выдвинул политолог Олег Шабров.
Об итогах встреч можно только догадываться. Вполне вероятно, стороны договариваются о разделении украинских территорий после завершения спецоперации РФ. Что касается Владимира Мединского, то у последнего нет политологического и дипломатического образования, однако он историк – потому хорошо знает о границах, считает эксперт.
В финальных раундах должны принимать участия высшие лица, которые уже готовят некие материалы. Скорее всего, считает Шабров, они заняты поиском взаимного решения, которое устроило бы всех участников переговоров, пишет "Радио 1".
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