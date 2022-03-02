Кремль принял упредительные меры

Бывший командующий авиацией Северо-Кавказского пограничного округа, генерал-майор Сергей Липовой рассказал журналистам, как Российская Федерация перехватила документ Вооруженных сил Украины. Именно он и стал поводом для начала проведения специальной операции российских ВС на Украине.



Как отмечает источник, началась спецоперация 24 февраля. Некоторые аналитики считают решение слишком поздним, остальные уверены, что решение политического руководства России было поспешным.



Высокопоставленный офицер полагает, что военную кампанию начали в самый необходимый момент. Поводом для ее проведения стал документ Вооруженных сил Украины, который российская сторона получила от представителей Донецкой Народной республики.

Так, 23 февраля замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин показал карту ВСУ с четким обозначением даты начала наступления украинской армии на Донецк и Луганск с направлением головных ударов и составами сил. Кремль, к слову, знал о намерениях Киева, а потому действовал на опережение.

"Мы не могли такого допустить. Потому операция началась с упреждения", – отметил высокопоставленный офицер в интервью для "Царьграда".

Ранее в НМ Донецкой Народной республики заявили, что украинская армия удерживает в плену в одной из мариупольских школ несколько десятков человек мирного населения, из которых больше половины – дети и женщины. На территории "Азов-Стали" готовится провокация с массовым убийством гражданских лиц, чтобы затем обвинить Российскую Федерацию в уничтожении мирного населения.

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