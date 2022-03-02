На Украине возник "призрак" Януковича

На Украине возник "призрак" Януковича
Виктор Янукович. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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В местных СМИ появилась информация о нахождении беглого экс-лидера нации в белорусской столице

В Незалежной испугались "призрака" бывшего президента страны Виктора Януковича. Соратники действующего лидера нации откуда-то из киевского бункера вынуждены отвечать на распространенный "Украинской правдой" слух о том, что смещенный в результате госпереворота в 2014 г. экс-глава государства сейчас якобы находится в Минске.

Информация о вероятном возвращении Виктора Федоровича на родину в качестве лидера страны придумана теми, кто не понимает специфики соборной. Об этом заявил журналистам советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Янукович – это же абсолютный "политический труп". Настолько давний аутсайдер с токсичной репутацией, что упоминание его фамилии звучит даже как-то вызывающе", – цитирует чиновника РБК.

По его словам, слухи о четвертом президенте Незалежной лишь провоцируют украинцев на еще большее сопротивление. Он назвал историю о нахождении Януковича в Минске "фееричной".

Пан Подоляк считает, что подобные сообщения демонстрируют "тотальное незнание Россией реальных настроений" в неньке. Причем здесь РФ, он не стал уточнять и разбираться.

Напомним, о Януковиче тему разогнала сегодня "Украинская правда" со ссылкой на источник в разведке ВСУ. Новость подхватили многие медиа, включая и спонсируемое Госдепом США, включенное в список СМИ-иноагентов в РФ "Радио Свобода*". Но у пана Подоляка снова виновата Москва.

Возможно, появление этой дезинформации не случайно, поскольку именно на вечер среды, 2 марта, намечен второй раунд переговоров между РФ и Украиной, который должен пройти где-то в белорусской Беловежской пуще.

* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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