В Москве призвали зарубежных руководителей больше думать о последствиях своих слов и поступков

Западные политики и чиновники могут заиграться, придумывая все новые способы давления на Россию. Последствия могут быть весьма печальные, в том числе для Европы. На это прозрачно намекнул заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что введенные против РФ экономические санкции – это только начало. Впереди – тотальная экономическая и финансовая война против России.

В Москве эти угрозы услышали и приняли к сведению.

"Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие",

– предупредил Медведев в "Твиттере".

Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) March 1, 2022

Страны ЕС, США, Канада, Великобритания и ряд их союзников объявили ограничительные меры в отношении России после начала спецоперации по демилитаризации Украины. Санкции коснулись руководства страны, крупных чиновников, предприятий, Центробанка и других банков РФ. Часть стран закрыли свое воздушное пространство, морские порты для российских судов. Москва делает ответные шаги, а также предпринимает меры по стабилизации внутренней экономики.