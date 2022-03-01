Медведев предупредил Запад о настоящей войне

Медведев предупредил Запад о настоящей войне
Дмитрий Медведев. Фото: Russian State Duma Photo Service/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Москве призвали зарубежных руководителей больше думать о последствиях своих слов и поступков

Западные политики и чиновники могут заиграться, придумывая все новые способы давления на Россию. Последствия могут быть весьма печальные, в том числе для Европы. На это прозрачно намекнул заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что введенные против РФ экономические санкции – это только начало. Впереди – тотальная экономическая и финансовая война против России.

В Москве эти угрозы услышали и приняли к сведению. 

"Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие",

– предупредил Медведев в "Твиттере".

Страны ЕС, США, Канада, Великобритания и ряд их союзников объявили ограничительные меры в отношении России после начала спецоперации по демилитаризации Украины. Санкции коснулись руководства страны, крупных чиновников, предприятий, Центробанка и других банков РФ. Часть стран закрыли свое воздушное пространство, морские порты для российских судов. Москва делает ответные шаги, а также предпринимает меры по стабилизации внутренней экономики.

Фоторепортаж
Санкции против Путина и банков: как Запад отреагировал на спецоперацию России
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: ALEXEY BYCHKOV / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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