Россия борется с мировой гегемонией США

Сегодня противостояние России и коллективного Запада находится в острой фазе. Фактически Вашингтон и его союзники пытаются ослабить Москву со времен окончания Второй мировой войны, а наша страна делает все возможное, чтобы не допустить американской гегемонии во всем мире. Об этом заявила доктор исторических наук Наталья Нарочницкая.

По ее словам, украинский кризис стал очередным вызовом, брошенным России западными странами. В интервью газете "Аргументы и факты" эксперт отметила, наша страну попросту втянули в конфликт с Незалежной.

"После Второй мировой Запад сделал всё, чтобы нас ослабить, сдержать и отбросить. Но что-то пошло не так: мы сломали их сценарий", – заявила Нарочницкая.

Сегодня весь мир наблюдает за действиями России, считает ученый. По ее мнению, многие государства недовольны внешней политикой США и хотят избавиться от американской зависимости, чтобы расширить собственные сферы интересов. Эксперт уверена, что сегодня наша страна борется не только за жизни мирных граждан Донбасса, но и за свободу других стран.

В этих условиях, по словам историка, западный мир постоянно принуждает Украину к "самоубийству", иначе бы киевская администрация давно бы капитулировала. Однако Москва сегодня должна продемонстрировать всеми миру "назидательный урок", уверена аналитик.

По ее словам, последствием конфликта, конечно, станет осуждение России со стороны Запада, однако постепенно эта риторика сойдет на нет. Доктор наук подчеркнула, что после спецоперации весь мир получит возможность развиваться более самостоятельно, хотя США сохранят некоторые рычаги влияния.

Ранее американский эксперт предложил Украине альтернативу НАТО. Он отметил, что Киев никогда не стал бы членом военно-политического альянса.