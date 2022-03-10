Чем занимались лаборатории США на Украине: объяснили в Минобороны

Чем занимались лаборатории США на Украине: объяснили в Минобороны
Фото: David Oxberry / moodboard / www.globallookpress.com
Российские военные заполучили документы об исследованиях

В ходе специальной военной операции России на территории Украины были обнаружены лаборатории США, которые потенциально могли быть задействованы в разработке биологического оружия. О деятельности исследовательских центров рассказали в Министерстве обороны.

По данным российского военного ведомства, в лабораториях на территории Незалежной американские специалисты планировали проводить эксперименты с летучими мышами, а также с птицами и рептилиями. В ходе опытов ученые должны были изучить воздействие на живые организмы различных вирусов и бактерий.

Речь идет о коронавирусе, сибирской язве и африканской чуме свиней. По данным телеканала "360", соответствующие документы уже имеются в распоряжении российских военных и в скором времени они будут предоставлены общественности для ознакомления.

Официальный представитель Министерства обороны, генерал Игорь Конашенков подчеркнул, что в украинских биолабораториях, деятельность которых финансируется из США, планировалось создание механизмов "скрытого распространения смертоносных патогенов".

Во время брифинга он рассказал журналистам, что ученые в исследовательских центрах изучали коронавирус летучих мышей. Кроме того, по словам представителя МО РФ, они пытались понять, способны ли разнести болезни дикие птицы, мигрирующие между Украиной и Россией.

Ранее в Казахстане рассказали о деятельности построенной за счет США биолаборатории.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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