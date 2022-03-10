Песков раскрыл подробности переговоров глав МИД России и Украины

Песков раскрыл подробности переговоров глав МИД России и Украины
Дмитрий Песков. Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
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Зеленский добивается прямой встречи с Путиным

В четверг, 10 марта, в турецкой Анталье проходят переговоры руководителей дипломатических ведомств России и Украины, Сергея Лаврова и Дмитрия Пескова. К ним также в качестве принимающей стороны присоединился министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Трехсторонняя встреча глав МИД уже началась, однако ее подробности пока неизвестны. Меж тем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга раскрыл некоторые детали.

По его словам, Киев неоднократно настаивал на прямых переговорах с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский добивается прямой встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства уточнил, что этот вопрос находится на контроле министров иностранных дел.

Представитель президента России подчеркнул, что Незалежная неоднократно предлагала нашей стране провести преговоры глав государств. Чиновник отметил, что процесс организации саммита лидеров двух стран находится на этапе обсуждения. 

Меж тем, Песков затруднился ответить, смогут ли сегодня Лавров и Кулеба договориться о проведении прямых переговоров президентов России и Украины. Он призвал журналистов дождаться итогов встречи глав МИД в Турции.

Напомним, Киев и Москва ведут переговоры об окончании спецоперации не только на уровне руководителей внешнеполитических ведомств, но и на уровне делегаций. Стороны провели уже три встречи на территории Белоруссии.

Ранее историк озвучила последствия российской спецоперации на Украине.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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