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Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба начали встречу в Турции. Первые кадры с мероприятия опубликовала Мария Захарова в своем Telegram.
Министры иностранных дел России и Украины расположились друг напротив друга. Предводительствует за столом глава турецкого МИД Мавлют Чавушоглу.
Встреча проходит после третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом по решению украинского кризиса. Стороны не исключают, что по итогам саммита может состояться и четвертый раунд переговорного процесса.
Вашингтон призывает Пекин отказаться от торговли с Москвой