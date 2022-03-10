Министры иностранных дел обсуждают кризис на Украине

Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба начали встречу в Турции. Первые кадры с мероприятия опубликовала Мария Захарова в своем Telegram.

Министры иностранных дел России и Украины расположились друг напротив друга. Предводительствует за столом глава турецкого МИД Мавлют Чавушоглу.

Встреча проходит после третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом по решению украинского кризиса. Стороны не исключают, что по итогам саммита может состояться и четвертый раунд переговорного процесса.