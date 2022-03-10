Вашингтон предоставил Нур-Султану грант и оборудование

Руководитель казахстанского внешнеполитического ведомства Мухтар Тлеуберди раскрыл подробности функционирования биологической лаборатории, которая была построена в при поддержке США. Исследовательский центр находится в Алма-Ате. По словам политика, он принадлежит государству и работает в интересах республики.

Министр иностранных дел подтвердил, что строительство биологической лаборатории велось за счет США. Нур-Султан, по его словам, получил от Вашингтона грант. Кроме того, американская сторона предоставила Казахстану необходимое для исследований оборудование.

Чиновник подчеркнул, что после строительства научный центр перешел под контроль правительства Казахстана. По его словам, сегодня там работают местные специалисты – они занимаются исследовательской деятельностью. Также министр уточнил, что ни американских, ни каких-либо других зарубежных ученых в лаборатории нет.

Кроме того, глава МИД отметил, что в алма-атинской лаборатории была разработана казахстанская вакцина от коронавируса QazVac. Об этом сообщает "Общественная служба новостей"

Ранее на территории Украины были обнаружены американские биологические лаборатории. Эту информацию подтвердила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.