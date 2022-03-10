Экс-президент заявил о некомпетентности Байдена

В последнее время на фоне обострения противостояния России и Запада все чаще звучат предупреждения о риске начала третьей мировой войны. Примечательно, что об угрозе нового глобального конфликта предупреждают как эксперты, так и политики с одной и с другой стороны. Аналогичного мнения придерживается и бывший американский лидер Дональд Трамп. Он даже назвал причину начала третьей мировой войны.

Свою позицию экс-президент США озвучил во время подкаста на ютуб-канале Full Send Podcast. По его словам, в мире перестали уважать Америку. Естественно, это был очередной упрек в адрес администрации действующего главы государства Джо Байдена.

"Страной руководят некомпетентные люди", – заявил Трамп.

Как сообщает издание "Свободная пресса", политик подчеркнул, что из-за этого высоки риски начала третьей мировой войны. Причем, по его словам, в новом конфликте будет задействовано ядерное оружие. Бывший глава США отметил, что особенно серьезной выглядит ситуация на фоне украинского кризиса.

На прямой вопрос ведущего, стоит ли простым американцам бояться ядерной войны, Трамп ответил положительно. Он добавил, что сегодня это серьезная угроза.

Ранее последствия третьей мировой войны раскрыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Диппломат также предупредил о риске использования ядерного оружия.