"Даже в день операции": немецкая клиника отказала в обслуживании россиянам и белорусам

"Даже в день операции": немецкая клиника отказала в обслуживании россиянам и белорусам
Фото: imagebroker/Birgit Koch/www.globallookpress.com
Граждан двух стран наказали за спецоперацию Москвы по защите ЛНР и ДНР

Мюнхенская клиника Латрос разослала сегодня гражданам России и Белоруссии, имеющим вид на жительство или двойное гражданство в ФРГ, уведомление о том, что прекращает их обслуживать, сообщают русские немцы.

Свое дискриминационное решение медучреждение связало с проводимой ВС РФ спецоперацией по защите ДНР и ЛНР. Текст уведомления оказался в распоряжении интернет-издания "Подмосковье сегодня".

В документе спецоперация названа "вторжением" российской армии "с помощью белорусского правительства", что медики клиники "решительно осудили". По их мнению, Москва "угрожает" целой Европе, а также свободе и демократии.

"Поэтому с этого момента и до дальнейшего уведомления мы не будем обслуживать русских и белорусских граждан. Мы не будем делать никаких исключений. Также, как коронавирус или г-н Путин не делают исключений. И не сомневайтесь, что мы оставим вас без помощи даже в день операции", – подчеркнули врачи.

В конце принесшие клятву Гиппократа германские граждане не постеснялись подписаться:

"С наилучшими пожеланиями доктора М. Каспар и Ч. Шмитт Хауссер, клиника Латрос Мюнхен".

Ежемесячные выплаты на медицинскую страховку, в которую входят в том числе услуги данной клиники, обходятся проживающим в ФРГ от €200 в месяц.

Ранее председатель комитета по иностранным делам бундестага Михаэль Рот заявил, что ускоренное принятие Украины в ЕС навредит как самому Киеву, так и интересам союза. По его словам, максимум на что могут рассчитывать украинские власти – получение почетного членства.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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