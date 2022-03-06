Европейцы боятся снова допустить роковую ошибку

После начала российской спецоперации на Украине президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос о вступлении страны в ЕС нужно решить сейчас же – раз и навсегда. В связи с этим он официально подал заявку на прием Незалежной в ряды европейских государств. Некоторые представители союза уверяют, что решение может быть принято оперативно в связи с особыми обстоятельствами, но в Германии придерживаются другого мнения, советуя Украине не ждать скорого вердикта.

По словам председателя комитета по иностранным делам бундестага Михаэля Рота, ускоренное принятие Украины в ЕС навредит как самому Киеву, так и интересам союза. Его заявление немецкому изданию Die Welt приводит РИА "Новости".

Рот отметил, что Евросоюз вынес уроки из прошлых попыток расширения. Некоторые государства не удалось гладко интегрировать в европейскую систему, что привело к Брекзиту, спорам с Польшей и Венгрией, а также общей разобщенности стран.

Единственный вариант, благодаря которому может произойти присоединение Украины к ЕС – масштабные изменения внутри страны, отметил он. Это стабильная работа демократических институтов, конкуретноспособная экономика, функционирующее государственное управление и эффективная борьба с коррупцией.

"Это гигантская задача, и она не произойдет в одночасье", – отметил Рот.

Максимум, на который сейчас могут рассчитывать украинские власти – получение почетного членства. В остальном ожидать ускоренного приема страны в ЕС не стоит.