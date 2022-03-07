Телеведущий напомнил о недавнем появлении президента Украины перед журналистами

Жалкий вид Владимира Зеленского прокомментировал журналист Дмитрий Киселев в программе "Вести недели". Напомним, ранее СМИ растиражировали кадры, где украинский лидер предстал в странном состоянии.



Западные союзники на прошедшей неделе пытались донести до Зеленского простую мысль – никто не будет отправлять на Украину свои войска, отметил Киселев. Воздушное пространство над страной также закрывать никто не захочет. В противном случае это приведет к прямому столкновению войск России и НАТО. А этого, как неоднократно заявляли представители западных стран, они не хотят.

"Украина для США и Европы – расходный материал",

– заявил телеведущий, добавив, что о вступлении в НАТО и ЕС Киеву лучше забыть.

К концу недели украинский гарант, наконец, "что-то стал понимать", отметил Киселев. Он напомнил, что политик общался с прессой "в жалком и непотребном виде". Как видно на кадрах, которые распространили СМИ, Зеленский выглядел очень уставшим. Кроме того, у него временами заплетался язык, а мимика была странной. Киселев задался вопросом, под алкоголем или наркотиками был президент Украины. Телеведущий сравнил экс-комика с бывшим главой Грузии Михаилом Саакашвили, который публично жевал собственный галстук.