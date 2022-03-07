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Глава украинского Минобороны Алексей Резников выступил с
заявлением. Он сообщил, что Киев добился значительного прогресса в поставках
оружия в страну. При этом подробности он раскрывать отказался, сославшись на
то, что это "деликатный момент". И пообещал удивить Москву.
"Пусть врага ждет сюрприз", – заявил Резников.
Некоторые детали глава военного ведомства все же выдал. Он сообщил, что за последние дни доставлено, в процессе доставки либо законтрактовано более 50 тысяч касок и бронежилетов. Он добавил, что Украина якобы "перехватывает" у поставщиков готовое обмундирование для натовских военных. Украинская сторона решила одеть своих военнослужащих "в разное", отметил Резников.
О начале военной спецоперации на Украине российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля. Позже он сказал, что это решение было тяжелым. Главной целью России является демилитаризация Украины, подчеркнул президент.
Пока проект находится на стадии обсуждения