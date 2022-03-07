Украинский министр обороны пообещал России "сюрприз"

Украинский министр обороны пообещал России "сюрприз"
Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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В Незалежной похвалились поставками оружия

Глава украинского Минобороны Алексей Резников выступил с заявлением. Он сообщил, что Киев добился значительного прогресса в поставках оружия в страну. При этом подробности он раскрывать отказался, сославшись на то, что это "деликатный момент". И пообещал удивить Москву.

"Пусть врага ждет сюрприз", – заявил Резников.

Некоторые детали глава военного ведомства все же выдал. Он сообщил, что за последние дни доставлено, в процессе доставки либо законтрактовано более 50 тысяч касок и бронежилетов. Он добавил, что Украина якобы "перехватывает" у поставщиков готовое обмундирование для натовских военных. Украинская сторона решила одеть своих военнослужащих "в разное", отметил Резников.

О начале военной спецоперации на Украине российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля. Позже он сказал, что это решение было тяжелым. Главной целью России является демилитаризация Украины, подчеркнул президент.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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