Гарант принял такое решение после заявления британцев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерные силы нашей страны перевели на особый режим. Это решение принято после заявления, которое сделали в британском МИД. Речь идет о словах Лиз Трасс о том, что ситуация на Украине может обернуться столкновением Москвы с НАТО.

На встрече с сотрудниками "Аэрофлота" глава России сделал ряд важных заявлений о спецоперации на Украине.

Так, политик признался, что решение о ее проведении было тяжелым. Путин подчеркнул, что в спецоперации не участвуют ни резервисты, ни срочники. Президент объяснил, что если бы Москва ограничилась проведением спецоперации лишь на Донбассе, украинские силы постоянно получали бы подпитку. Он сообщил, что работа по уничтожению военной инфраструктуры Украины практически закончена.

Путин напомнил о ключевом требовании России к соседней стране. Это демилитаризация.

Высказался он и о предложениях других стран сделать зону над Украиной бесполетной. Такие попытки Россия будет расценивать как участие в военных действиях, предупредил Путин.

Президент заявил, что на Украине людей, которые выступают против военных действий против нашей страны, попросту расстреливают без суда и следствия.

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