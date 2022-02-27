Британский МИД выступил с заявлением по спецоперации на Украине

Министр иностранных дел Лиз Трасс заговорила о возможном конфликте России с НАТО. Это произойдет в случае, если Москва не остановит спецоперацию на Украине.

Ситуация в Незалежной, по словам Трасс, угрожает "свободе и демократии" в Европе. Она заявила, что президента РФ Владимира Путина нужно остановить. Иначе под угрозой будут страны Балтии, а также Польша и Молдавия. Все это в целом

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