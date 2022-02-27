Кремль: трюк Зеленского с переговорами больше не пройдет

Кремль: трюк Зеленского с переговорами больше не пройдет
Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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В этот раз Россия не станет приостанавливать спецоперацию

Сегодня, 27 февраля, делегаты от Российской Федерации прибыли на территорию белорусской республики с тем, чтобы провести переговоры с украинской стороной. Однако игнорирующие нормы международной политики и основы дипломатии незалежные просто не явились на важное мероприятие. Комментируя сложившуюся ситуацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в этот раз Москва не станет приостанавливать военные действия, которые осуществляются в рамках спецоперации по спасению Донбасса.

По всей видимости, изначально украинские силовики хотели выторговать себе дополнительное время на подготовку боевых ресурсов. Тогда глава украинского государства Владимир Зеленский начал вести разговоры о необходимости встречи с представителями России и достижении соглашения.

Москва заявила о временной приостановке спецоперации, однако Зеленский в итоге просто продолжил тянуть время. Выступивший инициатором переговорного процесса президент Украины сам отказался от проведения данного мероприятия.

В воскресенье должна была состояться встреча делегатов от Киева и Москвы на территории белорусского государства. Песков подчеркнул, что именно Зеленский предложил Гомель местом встречи. Однако украинские делегаты не явились на переговоры.

Пресс-секретарь российского лидера особо отметил, что в этот раз наша страна не станет приостанавливать проведение специальной военной операции, как это было накануне.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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