Не желающие войны на своей земле служащие ВСУ добровольно складывают оружие

Украинский националистический батальон "Азов" (запрещен в РФ) наносит удары по жилым домам в Донбассе. Есть жертвы среди мирного населения. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на утреннем брифинге 27 февраля.

В то время, как целью российских военнослужащих являются военные объекты на Украине, в том числе склады с оружием, ангары с техникой и военные аэродромы, и операция по демилитаризации Незалежной проводится так, чтобы избежать жертв среди населения страны, украинские националисты намеренно бьют по домам мирных граждан. Так, накануне члены нацбата "Азов", воюющие на стороне ВСУ, ударили из реактивных системам залпового огня "Град" по жилым кварталам населенного пункта Сартана в пригороде Мариуполя и по мариупольской школе №8.

"Есть разрушения жилых домов и имеются погибшие среди мирного населения",

– сообщил Конашенков.

При этом украинские военнослужащие массово отказываются продолжать боевые действия и складывают оружие. Так, в Харьковской области добровольно сдался 302-й зенитный ракетный полк ВСУ в составе 471 человека. Они дали обязательство больше не воевать и скоро смогут вернуться в свои семьи. Такое решение в РФ воспринимается с уважением.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации Украины 24 февраля. Самые важные последние события освещаются в онлайн-трансляции "Утра".