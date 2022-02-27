Зеленскому приказали отказаться от переговоров с Россией – эксперт

Зеленскому приказали отказаться от переговоров с Россией – эксперт
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Запад по факту объявил войну нашей стране

Ситуацию на Украине на сегодняшний день оценил политэксперт из Крыма Владимир Джаралла. Он заявил, что кризис – в решающей фазе. Эксперт считает, что главе Украины Владимиру Зеленскому приказали отказаться от переговоров с Россией, хотя он был готов к урегулированию.

"Запад фактически объявил России войну" – заявил Джаралла.

Он отметил, что западные кураторы решили принести в жертву Украину и ее жителей. Эксперт в разговоре с журналистами предрек жесткие действия в Незалежной. Сейчас необходимо как можно быстрее завершить спецоперацию, подытожил он.

Ранее о действиях России на Украине высказалась британский министр иностранных дел Лиз Трасс. Она заявила, что спецоперация, если ее не остановить, может привести к конфликту Москвы с НАТО. Судя по ее словам, Европа боится последствий. Трасс заявила, что экономический ущерб, который в этом случае понесут европейские страны, несравним с потерями Украины.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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