Запад по факту объявил войну нашей стране

Ситуацию на Украине на сегодняшний день оценил политэксперт из Крыма Владимир Джаралла. Он заявил, что кризис – в решающей фазе. Эксперт считает, что главе Украины Владимиру Зеленскому приказали отказаться от переговоров с Россией, хотя он был готов к урегулированию.

"Запад фактически объявил России войну" – заявил Джаралла.

Он отметил, что западные кураторы решили принести в жертву Украину и ее жителей. Эксперт в разговоре с журналистами предрек жесткие действия в Незалежной. Сейчас необходимо как можно быстрее завершить спецоперацию, подытожил он.

Ранее о действиях России на Украине высказалась британский министр иностранных дел Лиз Трасс. Она заявила, что спецоперация, если ее не остановить, может привести к конфликту Москвы с НАТО. Судя по ее словам, Европа боится последствий. Трасс заявила, что экономический ущерб, который в этом случае понесут европейские страны, несравним с потерями Украины.